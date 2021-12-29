Путин: В ряде российских регионов отмечаются трудности в системе ЖКХ

В работе жилищно-хозяйственного комплекса присутствуют некоторые трудности, заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, в целом энергетический комплекс в России работает устойчиво, но без сложностей не обходится.

«При этом надо прямо сказать — далеко не во всех регионах сети и оборудование находятся в должном состоянии, — рассказал глава государства. — Мы ведь перед началом отопительного сезона говорили много раз на этот счёт, и меня уверяли, что всё в полном порядке везде. Но без сбоев, как обычно, не обходится: в ряде субъектов федерации отмечаются трудности в системе ЖКХ».

Он подчеркнул, что в каждом населенном пункте страны квартиры и дома, а также промышленные и социальные объекты должны быть обеспечены электричеством и теплом, особенно зимой.

Основная ответственность в сфере ЖКХ ложится на плечи субъектов РФ и муниципалитетов.

«Хозяйство огромное и на местах лучше видно, в каком состоянии находятся тепло- и энергосети, генерирующие объекты, котельные и так далее и тому подобное, какие участки и когда нужно ввести в строй, а что нужно своевременно отремонтировать», — подчеркнул российский лидер.