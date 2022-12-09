Путин: Элиты Запада сознательно идут на умножение хаоса в мире

Сегодня мир сталкивается с новыми острыми вызовами, происходят мощные геополитические сдвиги. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал в обращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств – членов ШОС и СНГ, передает пресс-служба Кремля.

«На наших глазах рождаются контуры по-настоящему многополярного миропорядка: в Азии, Африке, Латинской Америке формируются новые центры развития, которые всё активнее отстаивают свои национальные интересы, защищают свой суверенитет, право на собственный путь развития. Противостоять этим объективным процессам истории просто невозможно», – заявил глава российского государства.

Однако, заметил он, вместе с тем конфликтный потенциал в мире растет, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить свое доминирование.

«Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки. США и их сателлиты делают ставку на силовой фактор», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что совместная работа стран в рамках ШОС и СНГ позволяет на основе взаимного уважения успешно решать самый широкий круг вопросов, прежде всего связанных с защитой от внешних угроз и обеспечением глобальной и региональной стабильности.