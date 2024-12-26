Путин: Экономика России вырастет почти на 4% в 2024 году

Фото: kremlin.ru

По итогам 2024 года экономический рост России составит порядка 4%, заявил на встрече с журналистами Президент России Владимир Путин.

Для сравнения он привел показатели по другим странам. Так, если по Белоруссии рост экономики составит порядка 5,4-5,5%, то в Еврозоне всего 1%.

«В России мы тоже в целом довольны результатами — 3,9%, скорее всего будет под 4%», — заметил глава государства.

В 2025 году динамика может быть чуть ниже. Однако «столь быстрые темпы и не нужны», заверил Путин.