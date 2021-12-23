Путин: Экономика России оказалась лучше подготовлена к пандемии, чем в других странах

Российская экономика показала свою стабильность и более высокую готовность к сложностям пандемии, чем во многих других странах мира. Об этом Президент России Владимир Путин рассказал на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами.

«Наша экономика оказалась более мобилизованной и готовой к таким шокам, чем многие другие развитые экономики мира. Уровень спада у нас составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И восстановились гораздо быстрее, чем другие страны», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что в 2021 году ожидаемый рост отечественной экономики составит 4,5%.

«Промышленное производство растет темпами 5%, переработка — 5,2%. Урожай зерновых у нас чуть меньше из-за погодных условий, но это очень хороший результат, который даст нам возможность обеспечить себя и сохранить экспортный потенциал. Инвестиции в основной капитал выросли на 7,6% на ноябрь», — резюмировал Владимир Путин.