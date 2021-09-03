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3 сентября 2021  10:30

Путин: Экономическая жизнь входит в привычное русло

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Экономическая жизнь восстанавливается и входит в привычное русло после пандемии. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает ТАСС. 

Глава государства отметил, что интерес к развитию Дальнего Востока и столь широкое представительство в регионе говорят о том, что «экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло».

Заседание в это время проходит в Приморском крае на острове Русский. Тема ВЭФ-2021 — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

В онлайн-формате в мероприятии принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча направили участникам форума видеоприветствия.

#владимир путин #ВЭФ #восточный экономический форум
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