Путин: Экономическая жизнь входит в привычное русло

Экономическая жизнь восстанавливается и входит в привычное русло после пандемии. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что интерес к развитию Дальнего Востока и столь широкое представительство в регионе говорят о том, что «экономическая жизнь восстанавливается, входит в привычное деловое русло».

Заседание в это время проходит в Приморском крае на острове Русский. Тема ВЭФ-2021 — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире».

В онлайн-формате в мероприятии принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча направили участникам форума видеоприветствия.