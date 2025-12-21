Путин: ЕАЭС стал самодостаточным центром многополярного мира
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ЕАЭС прочно утвердился как самодостаточный центр многополярного мира. Об этом пишут РИА Новости.
«Думаю, вы все согласитесь, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться», – сказал Президент РФ на соответствующем заседании.
Евразийский экономический союз – международная организация, созданная в 2015 году с целью экономической интеграции ее участников. По состоянию на 2025 год в ЕАЭС входят пять государств: Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, а Молдова, Узбекистан и Куба имеют статусы наблюдателей.