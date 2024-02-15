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Политика 15 февраля 2024 00:53

Путин: Джонсон убедил Украину воевать «до победного конца» по указке США

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Экс-Премьер Великобритании Борис Джонсон убедил киевские власти воевать «до победного конца», или, как выяснилось, до последнего украинца. Если бы они его не послушали, боевые действия прекратились бы еще полтора года назад, убежден Президент России Владимир Путин.

Однако, подчеркнул он, Джонсон давал указания Киеву не самостоятельно, а по указке Вашинтона.

«Бывший Премьер-министр господин Джонсон не мог приехать сам, по личной инициативе, без консультаций с Вашингтоном на этот счет. Наверняка эти консультации не только были, а я думаю, что он просто поехал в командировку за счет американской администрации. Они ему командировочные заплатили за это, вот он там и изложил позицию, что надо воевать до последнего украинца — это было в скобках, конечно, — до победного конца и нанести России стратегическое поражение», — объяснил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Президент уточнил, что на Западе и рассчитывали на такой результат. Однако когда он не оправдался, у европейских и американских политиков не хватило политического искусства, чтобы внести в начальный план необходимые коррективы.

#Владимир Путин #Борис Джонсон #Украина #США
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