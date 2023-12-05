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Путин: «Движение Первых» объединило уже более 4 млн человек
Созданное в апреле 2022 года, «Движение Первых» объединяет уже более 4 млн единомышленников. Об этом на заседании наблюдательного совета движения в Пятигорске заявил Президент России Владимир Путин.
Он отметил, что инициатива стала возрождением «незаслуженно забытых форматов». Преемственность поколений очень важна для развития и созидания, движения вперед.
«Я там посмотрел, есть и военная тематика, это „Зарница“, юннатское движение, это тоже все очень востребовано. И все эти хорошие старые традиции, безусловно, помогают уже ребятам и в наше время, молодым людям XXI века», — сказал глава государства.
Путин одобрил инициативы движения, в том числе профориентацию школьников, поддержку участников спецоперации, привлечение детей к волонтерству и другие проекты.
Он напомнил, что следующий год в России станет Годом семьи. Поэтому важно, что проекты «Движения Первых» объединяют не только ребят, но и их родителей. «И конечно, такая работа — важный вклад в укрепление тех ценностей, которые объединяют наше общество», — подытожил он.
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