Путин: Движение неприсоединения играет важную роль в построении многополярного мира

Движение неприсоединения играет важную роль в построении более справедливой, демократической, многополярной системы международных отношений. Оно пользуется значительным авторитетом на мировой арене, заявил Президент России Владимир Путин.

«Россия последовательно поддерживает участников движения в усилиях по защите принципов безусловного равенства всех государств, уважения их суверенитета и законных интересов в строгом соответствии с духом и буквой Устава ООН», — заявил он в приветствии по случаю открытия XIX саммита Движения неприсоединения.

Путин подчеркнул, что Россия выступает за конструктивный диалог между членами мирового сообщества, который будет основан на обязятальных для всех нормах международного права. В то же время Москва против давления, шантажа и диктата, используемых некоторыми политическими силами в качестве средств достижения целей.

«Дальнейшее расширение партнерского взаимодействия между нашей страной и движением неприсоединения будет способствовать решению многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, упрочению безопасности и стабильности в мире», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.