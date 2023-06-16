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Путин: Друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»
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Президент России Владимир Путин рассказал, как его друзья-евреи относятся к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом он упомянул на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Президент отметил, что сейчас на Украине возвеличиваются последователи Гитлера, неонацисты.
«У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа», — подчеркнул он.
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