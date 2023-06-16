Путин: Друзья-евреи называют Зеленского «позором еврейского народа»

Президент России Владимир Путин рассказал, как его друзья-евреи относятся к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом он упомянул на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент отметил, что сейчас на Украине возвеличиваются последователи Гитлера, неонацисты.

«У меня много друзей-евреев, с детства. Они говорят: Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа», — подчеркнул он.