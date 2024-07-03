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Путин: Дружба и взаимовыручка — основа отношений России и Белоруссии
Россия и Белоруссия многие годы совместно противостоят внешним угрозам и вызовам. Узы дружбы и взаимовыручки, связавшие их, остаются надежной основой для развития сотрудничества на разных направлениях. Об этом говорится в телеграмме Президента России Владимира Путина белорусскому коллеге Александру Лукашенко.
«Примите искренние поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Ровно 80 лет прошло с того дня, как Красная Армия, в рядах которой плечом к плечу сражались наши отцы и деды, освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков», — отмечается в тексте, опубликованном на сайте Кремля.
Путин выразил уверенность, что в дальнейшем отношения между двумя странами будут только укрепляться и наращиваться. Упрочение институтов Союзного государства отвечает интересам как российского, так и белорусского народа.
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