Путин — доверенным лицам: Люди ждут от нас отдачи и реализации намеченных планов

Президент России Владимир Путин поблагодарил своих доверенных лиц во время встречи в Кремле.

Многие из них работали в очень сложных условиях — под обстрелами на приграничных территориях, в новых регионах. Это потребовало от них мужества и личного героизма.

«Все мы еще раз должны выразить слова благодарности избирателям, гражданам России, за то доверие, которое они нам оказали. Именно нам, всем вместе», — подчеркнул Путин.

Он подчеркнул, что результаты выборов продемонстрировали большое доверие к намеченному курсу. «Чувство ответственности, оно, конечно, многократно возрастает. Потому что, конечно, люди ждут отдачи, реализации того, о чем мы говорим, и того, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов», — заметил глава государства.

Трехдневные выборы Президента России проходили в стране с 15 по 17 марта. Официальные результаты Центризбирком планирует представить 21 марта. По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.