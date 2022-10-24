Путин: Доступность социально значимых услуг в Сети выросла в 16 раз с 2019 года

В России значительно повысилась доля социально значимых услуг, которые граждане могут получить онлайн. С 2019 по 2022 год их доля выросла в 16 раз, заявил Президент России Владимир Путин.

«Доступ к интернету — плюс 12,4. А к социально значимым услугам — [рост] в 16 раз», — отметил он на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

Зампред Правительства отметил, что Россия занимает шестое место в мире по доступности интернета. К Сети подключают социально значимые объекты — доступ к интернету получают ФАПы, школы, больницы, пожарные части, а также малые населенные пункты, в которых живут от 100 до 500 человек.

«Это затратно, но это крайне нужно, чтобы была связанность и граждане могли получать услуги онлайн», — считает Чернышенко.