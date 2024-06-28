Путин допустил начало производства и размещения ракет средней и малой дальности

Из-за действий США России придется изучить вопрос о производстве и дальнейшем развертывании ракет средней и малой дальности. Об этом на совещании с Советом безопасности заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин.

Он напомнил, что США несколько лет назад решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако тогда Москва объявила, что не станет производить эти виды вооружений, если Вашингтон не станет их размещать в каком-либо из регионов мира.

Позднее стало известно, что это условие было нарушено. Такие ракеты уже привозились, к примеру, в Данию, размещены на Филиппинах. И неизвестно, вывозились они оттуда или нет.

«В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать», — подчеркнул глава государства.

С докладом на совещании выступили глава МИД России Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов.