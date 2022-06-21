Путин: Доля отечественных производителей стройматериалов в РФ должна достичь 95%

Доля российских производителей стройматериалов на внутреннем рынке должна достичь 95%. Такую задачу поставил Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ по строительной отрасли и сфере ЖКХ.

«Конечно, положение дел в строительстве в связи с санкциями осложнилось. Но мы вместе должны искать и находить возможности, чтобы не терять темпов развития этой ключевой отрасли. В том числе поддерживать отечественных производителей стройматериалов. Наша задача — довести их долю на нашем рынке до 95%», — заявил глава государства.

Он отметил, что российские предприятия строительных материалов и техники все еще сильно зависимы от импортных поставок комплектующих и машин. В этой связи Путин предложил начать развивать партнерство.

«Полагаю, что так же, как мы начали делать это в сфере ТЭК, нам нужно формировать партнерство, чтобы предприятия строительной отрасли вместе вкладывались и в НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы — прим. Т-и), и в разработку такого оборудования и гарантировали отечественным поставщикам масштабные серийные заказы на перспективу», — сказал Президент РФ.

Здесь можно использовать площадки новых промышленных кластеров с привлекательным режимом и промышленные ипотеку, заявил Путин.