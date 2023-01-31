Путин договорился с Президентом Алжира о продолжении совместной работы по нефти и газу

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также работу в формате ОПЕК плюс и в рамках Форума стран — экспортеров газа, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтверждена готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате „ОПЕК плюс“ и в рамках Форума стран — экспортеров газа», — говорится в сообщении.

В заключение лидеры стран договорились о продолжении контактов на разных уровнях и подготовке важных российско-алжирских документов.