Путин: Добрососедство и опыт межкультурного взаимодействия — достояние России

Традиции добрососедства, взаимоуважение и исторический опыт взаимодействия различных культур — это гордость и достояние российского народа. Об этом в приветственной телеграмме гостям научно-практической конференции «Россия: единство и многообразие» заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Вопросы обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия, упрочения единства, сохранения многообразия обычаев, языков и самобытных культур — в числе неизменных, значимых, ключевых приоритетов», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

По оценке Путина, создание в 2012 году Совета при Президенте России по межнациональным отношениям стало большим вкладом в реализацию государственной национальной политики. Сегодняшняя конференция приурочена к десятилетию деятельности организации.

«За прошедшее время совет в полной мере доказал свою эффективность, многое сделал для консолидации усилий органов власти и институтов гражданского общества в целях решения актуальных задач в сфере межнациональных отношений», — добавил российский лидер.