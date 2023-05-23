Путин: До СССР Украины не было в истории человечества

Украина (УССР) была создана при Советском Союзе. До этого ее не существовало в истории человечества. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.

На встрече Зорькин показал копию карты мира, созданную в середине XVII века во Франции. На ней такое государства, как Украина, отсутствовало.

Путин напомнил, что земли современной Украины входили в Речь Посполитую, а затем вошли в состав Московского царства.

«А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину. Это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества», — цитирует его РИА Новости.