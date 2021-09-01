Путин: До конца 2023 года в России создадут 256 тыс. мест в яслях

Более 150 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета на создание к концу 2023 года в России 256 тыс. новых мест в яслях. Об этом заявил сегодня Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на открытии социальных объектов в Дагестане, сообщает ТАСС.

Президент сообщил, что в Дагестане завершено строительство 37 новых социальных объектов. 36 из них возвели военные строители, уточнил глава государства. Он добавил, что Минобороны возводит в Дагестане еще 37 социальных объектов, из которых 27 будут сданы до конца этого года.

Путин заверил, что социальная и образовательная инфраструктура будет и дальше развиваться во всех регионах страны.