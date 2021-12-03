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Сельское хозяйство
3 декабря 2021  20:52

Путин до 2030 года продлил Федеральную научно-техническую программу АПК

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Президент РФ Владимир Путин продлил Федеральную научно-техническую программу АПК до 2030 года. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Правительству РФ продлить до 2030 года включительно срок действия Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 и в 3-месячный срок внести в нее изменения», — говорится в документе. 

Также на пять лет продлен срок разработки и реализации комплекса мер по созданию и внедрению конкурентоспособных российских технологий, основанных на новейших достижениях науки, — с 2026-го до 2031 года.

#Владимир Путин #АПК
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