Путин до 2030 года продлил Федеральную научно-техническую программу АПК

Президент РФ Владимир Путин продлил Федеральную научно-техническую программу АПК до 2030 года. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Правительству РФ продлить до 2030 года включительно срок действия Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 и в 3-месячный срок внести в нее изменения», — говорится в документе.

Также на пять лет продлен срок разработки и реализации комплекса мер по созданию и внедрению конкурентоспособных российских технологий, основанных на новейших достижениях науки, — с 2026-го до 2031 года.