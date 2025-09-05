Путин: Для утверждения договоренностей на Украине надо отменить военное положение

Для утверждения договоренностей по территориям на Украине, согласно Конституции этой страны, необходимо провести общенациональный референдум, но для этого потребуется отменить введенное там военное положение. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании X Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.

При этом глава российского государства выразил уверенность, что на данный момент достичь соглашения по ключевым вопросам с украинским лидером Владимиром Зеленским не удастся.

«Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам. <…> Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам <…>», – заметил Путин (цитата по ТАСС).