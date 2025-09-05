news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 5 сентября 2025 09:44

Путин: Для утверждения договоренностей на Украине надо отменить военное положение

Читайте нас в
Телеграм

Для утверждения договоренностей по территориям на Украине, согласно Конституции этой страны, необходимо провести общенациональный референдум, но для этого потребуется отменить введенное там военное положение. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании X Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.

При этом глава российского государства выразил уверенность, что на данный момент достичь соглашения по ключевым вопросам с украинским лидером Владимиром Зеленским не удастся.

«Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам. <…> Смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам <…>», – заметил Путин (цитата по ТАСС).

#спецоперация #Владимир Путин #восточный экономический форум
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

«Повод вспомнить славный путь»: Военный комиссариат РТ отметил 105-летие

4 сентября 2025
Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

4 сентября 2025