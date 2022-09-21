Путин: Для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет

Для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет и отказаться от национальных интересов — именно в такие периоды само существование государства оказывалось под угрозой. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на концерте, посвященном 1160-летию зарождения российской государственности, передает пресс-служба Кремля.

«Мы не поддадимся шантажу и запугиванию и никогда не предадим, не утратим свой суверенитет, а укрепляя его, мы развиваем нашу страну», — заявил российский лидер.

Он подчеркнул, что суверенитет — это гарантия свободы каждого, а в России человек не может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не свободен его народ и Отечество.

Путин также отметил, что Россия всегда на стороне открытого и честного партнерства.

«На этом твердо стоим и будем выстраивать такие отношения со всеми, кто разделяет наши идеи равноправного, взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул Президент, назвав страну одним из центров формирующегося сейчас более справедливого и многополярного мира.