Путин: Для России настало время для самоопределения

Сейчас, когда по всему миру предпринимаются попытки «отмены» российской культуры, для РФ и ее жителей настало время самоопределения и борьбы за право быть самими собой. Об этом в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий арт-кластера «Таврида» заявил Президент России Владимир Путин.

«Это в полной мере относится и к культуре. Творческой мысли, творческому поиску, безусловно, необходима свобода. И в „Тавриде“ сейчас создано именно такое пространство, позволяющее свободно творить», — уверен он.

Путин подчеркнул, что россиянам и в дальнейшем нужно уважительно и бережно относиться к своим корням и истокам. При их переосмыслении важно сохранить неповторимое звучание, ценности, которыми славна российская культура, не забывать о важнейших духовных и нравственных основах.