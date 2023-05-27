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Путин: Для России настало время для самоопределения
Сейчас, когда по всему миру предпринимаются попытки «отмены» российской культуры, для РФ и ее жителей настало время самоопределения и борьбы за право быть самими собой. Об этом в видеообращении по случаю открытия Академии творческих индустрий арт-кластера «Таврида» заявил Президент России Владимир Путин.
«Это в полной мере относится и к культуре. Творческой мысли, творческому поиску, безусловно, необходима свобода. И в „Тавриде“ сейчас создано именно такое пространство, позволяющее свободно творить», — уверен он.
Путин подчеркнул, что россиянам и в дальнейшем нужно уважительно и бережно относиться к своим корням и истокам. При их переосмыслении важно сохранить неповторимое звучание, ценности, которыми славна российская культура, не забывать о важнейших духовных и нравственных основах.
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