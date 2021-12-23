Путин: «Для нашей страны чрезвычайно важно поддерживать языки и культуру народов России»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции обещал дополнительно поддержать сферу народных промыслов в стране.

«Для нашей многообразной, многонациональной страны это чрезвычайно важно – поддерживать языки и культуру, самобытную культуру народов России», – подчеркнул Путин, отвечая на вопрос журналиста из Марий Эл.

По его словам, в последнее время был принят ряд решений, в том числе в сфере образования для тех, кто занимается и хочет дальше заниматься народными промыслами.

«Не могу не согласиться, что сделано недостаточно. Все-таки, Марий Эл и другие республики близлежащие, они уникальны по-своему. Я помню, как приезжал, смотрел, как там живут люди, причем, в повседневной жизни, в быту, как они используют все, что досталось им от прежних поколений, как бережно к этому относятся. Конечно, всегда возникает желание все это поддержать», - отметил Путин.

Он сказал, что сделал для себя пометку и все, что можно будет сделать дополнительно для этой сферы, постараются сделать.