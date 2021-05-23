Путин: Для активных людей Россия — это страна возможностей

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников онлайн-марафона «Новое знание» и выделил основные цели работы возрожденного общества. Видеообращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что знания сейчас должны быть притягательными и доступными.

«И это ключевая цель общества „Знание“. Оно ориентировано на все возрасты и самые разные интересы, призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира, показывать истории успеха врачей и военных, учителей и бизнесменов, госслужащих и спортсменов, ученых и деятелей культуры», — отметил Путин.

По его словам, несмотря на «все колоссальные ресурсы современных технологий», наиболее эффективным способом передачи опыта по-прежнему является живое общение, наставничество.

Президент России напомнил участникам форума, что общество «Знание» было создано после Великой Отечественной войны, в 1947 году. В тот период страна возвращалась к обычной жизни, в которой была потребность в молодых, целеустремленных и образованных людях.

Просвещение стало миссией общества «Знание». Оно помогало молодежи и подросткам определиться в выборе жизненного пути, а также сделало знание и стремление к нему одной из важнейших ценностей общества.

«По сути, оно воспитало тысячи блестящих ученых, исследователей, инженеров, рабочих, которые обеспечили технологичное и научное лидерство нашей страны, в том числе в таких сферах, как мирный атом и космос», — сказал Путин.

По его словам, перед обновленным обществом сейчас стоят задачи сопоставимого масштаба. Для мотивации молодежи и подрастающего поколения важно, чтобы в программе на постоянной основе участвовали первые лица государства, представители крупных компаний, науки и искусства.

«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей», — заключил Президент РФ.