Путин: Дисконт на нефть не должен создавать проблемы для бюджета России

Дисконт на российскую нефть не должен создавать сложности для федерального бюджета. С таким заявлением на совещании с членами Правительства выступил Президент РФ Владимир Путин.

«Нужно посмотреть с этим дисконтом с тем, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Пообсуждайте, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно», — заметил он после доклада вице-премьера РФ Александра Новака.

Тот, в свою очередь, заявил, что надеется на сокращение дисконта в стоимости российской нефти. По его словам, контракты на поставки нефти в феврале уже заключены, и компании не сообщали о проблемах из-за введенного ЕС лимита цен.