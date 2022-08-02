Путин: Десантники всегда были сильны характером, волей и готовностью защищать Родину

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Десантники всегда были сильны характером и волей, бесстрашием и братской взаимовыручкой, готовностью по первому зову встать на защиту Отечества», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает ратные, патриотические традиции и при решении сложных задач демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество.

Путин отметил, что умелые и решительные действия героев-десантников в полной мере проявились в ходе спецоперации по защите Донбасса.

«Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших ВС», — резюмировал Президент России.