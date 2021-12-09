Путин: День Героев Отечества неразрывно связан с историей России

День Героев Отечества неразрывно связан с историей страны и знаменует подвиги наших предков и современников — всех, кто своими делами и жизнью показал пример подлинного служения Родине. Об этом в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля, сказал Президент России Владимир Путин.

«Героизм этих поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа, — сказал глава государства. — Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю».

Путин отметил, что, несмотря на степень угрозы, защитники Отечества — солдаты и офицеры всегда проявляли исключительную отвагу и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой.

«В годы Великой Отечественной войны непреодолимым препятствием для врага стал массовый, по сути, всенародный героизм. Именно он сломал, сокрушил планы захватчиков, иллюзию того, что нашу страну можно покорить», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что советский народ проявил невиданное мужество и единство и силу духа. Граждане России гордятся теми, кто приумножал и приумножает силу, могущество страны подвижничеством, самоотверженно спасает других.

Отдельные слова признательности Путин адресовал медикам и представителям многих других профессий, кто сегодня достойно продолжает великие традиции мужества, верности долгу и бескорыстия.

Президент подчеркнул важность того, что такую преемственность видят и понимают молодые люди и для них любовь к Отчизне становится надежной и прочной основой в жизни.