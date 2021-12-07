news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
7 декабря 2021  12:36

Путин: Действовать в интересах народа — это всегда правильный выбор

news_top_970_100

Даже если решение сложное и рискованное, если оно принимается в интересах России и ее граждан — это правильный выбор. Об этом в интервью для докфильма «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия-1» рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Даже когда принимаешь очень сложные, рискованные решения, но если ты внутренне убежден в том, что ты прав, в том, что ты действуешь исключительно в интересах народа России, то это в конечном итоге оказывается правильный выбор», — заявил глава государства.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное