Путин: Действовать в интересах народа — это всегда правильный выбор

Даже если решение сложное и рискованное, если оно принимается в интересах России и ее граждан — это правильный выбор. Об этом в интервью для докфильма «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия-1» рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Даже когда принимаешь очень сложные, рискованные решения, но если ты внутренне убежден в том, что ты прав, в том, что ты действуешь исключительно в интересах народа России, то это в конечном итоге оказывается правильный выбор», — заявил глава государства.