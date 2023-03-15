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Политика 15 марта 2023 14:39

Путин: Действия прокуратуры позволили восстановить права более 1,1 млн россиян

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Благодаря действиям Генпрокуратуры РФ за прошлый год удалось восстановить права более 1,1 млн человек. Об этом на расширенном заседании коллегии ведомства рассказал Президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил позитивную динамику работы прокуратуры: расширилась практика личных приемов граждан, сократилось число проверок и необоснованного вмешательства в экономическую и деловую жизнь страны.

«Есть и позитивная динамика в борьбе с экстремизмом и терроризмом, в противодействии криминалу и коррупции», — подчеркнул Путин.

#Владимир Путин #Генпрокуратура России
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