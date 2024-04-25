Путин: Дефицит кадров нельзя покрывать за счет трудовой миграции — нужны новые подходы

В ближайшие годы Россия будет испытывать дефицит кадров. Данную проблему нельзя решить с помощью ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа, нужны новые подходы. Об этом Президент Владимир Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«По оценкам экспертов, в ближайшие годы Россия будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификаций, и его, безусловно, нельзя покрывать механически – за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит, нам нужны другие подходы», – приводятся слова главы государства в телеграм-канале Кремля.