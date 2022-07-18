Путин: Даже при повышенной инфляции важно работать над снижением уровня бедности

Уровень бедности населения в России составлял 12,9%, а по итогам прошлого года снизился до 11%. Эти темпы снижения одного из ключевых показателей российской экономики недостаточны, считает президент России Владимир Путин.

«Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим, это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, то есть основная цель – это снижение бедности», – сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Даже при несколько повышенной инфляции этого года важной остается задача по «снижению уровня бедности и неравенства», подчеркнул Путин и напомнил, что в стране с этой целью реализуется комплекс мер. В частности, с 1 июня этого года проведена индексация пенсий и прожиточного минимума на дополнительные 10%, в результате чего они на 19,5% выше уровня прошлого года. Кроме того, расширился охват системой мер поддержки семей с детьми.

Также в снижении уровня бедности сыграли роль социальные контракты, в прошлом году участниками этих программ стали почти миллион жителей страны, отметил Путин. «Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса, пускай, небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов», – подытожил он.