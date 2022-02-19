Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания. Вместе с белорусским лидером Александром Лукашенко он наблюдал за пуском баллистических ракет из ситуационного центра Кремля.

Команду к началу учений глава государства дал после доклада руководства Минобороны.

По данным пресс-службы Кремля, состоялся запуск гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Помимо этого, корабли и подлодки Северного и Черноморского флотов выпустили крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковую ракету «Циркон». В Астраханской области, где расположен полигон Капустин Яр, произведен пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», а с Плесецка — межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Ракеты воздушного базирования были выпущены стратегическими ракетоносцами Ту-95МС, а баллистическая ракета «Синева» — атомной подлодкой «Карелия».

Минобороны России уточняет, что данные учения носят плановый характер. В них задействованы силы и средства ВКС, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

В Кремле уточнили, что задачи, которые были поставлены перед участниками учений, выполнены в полном объеме.