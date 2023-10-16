Путин дал старт движению по дорогам в пяти регионах

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин из своей резиденции Ново-Огарево дал старт движению по новым или отремонтированным дорогам в пяти регионах. Церемония прошла по видеосвязи, в ней приняли участие руководители субъектов Федерации, сообщает ТАСС.

Сначала выступили главы регионов. Затем курирующий строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин доложил о готовности объектов к открытию и попросил российского лидера дать разрешение. «Разрешаю. Поехали», — ответил Путин.

После торжественного проезда машин по открывшимся трассам глава государства еще раз поздравил всех с сегодняшним событием, в первую очередь — дорожных рабочих, «чьими руками реализуются эти огромные планы», и с Днем работников дорожного хозяйства.

При этом Путин назвал открытие моста в Мариуполе не последним «событием подобного рода» и обратил внимание на слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о планах до конца года ввести в строй ряд других дорожных объектов.

В Мариуполе был завершен капитальный ремонт моста через реку Кальмиус, который обеспечивает сообщение между Центральным и Левобережным районами города.

Кроме того, с опережением графика завершен первый этап строительства моста через реку Свирь в Подпорожье Ленинградской области. В Дагестане участки трассы Р-217 «Кавказ» расширены с двух до четырех полос. На трассе М4 «Дон» в районе Геленджика построен комплекс транспортных развязок.

В Свердловской же области досрочно закончен капитальный ремонт 40-километрового участка дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, которая является частью трассы М12 «Восток».

Говоря о последнем объекте, Путин вспомнил о транспортном коридоре «Восток», который связывает Москву с Казанью и Екатеринбургом. «Развитие этого, да и других важнейших транспортных коридоров и впредь будет являться нашей приоритетной задачей», — приводит его слова пресс-служба Кремля.