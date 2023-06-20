Путин дал старт движению электрических речных трамваев в Москве

Президент России Владимир Путин в режиме ВКС принял участие в запуске регулярного движения электрических речных трамваев в Москве. В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

«В добрый час, в добрый путь! Поздравляю вас с этим событием, разрешаю, вперед!» — объявил глава государства, одобрив запуск первого рейса этого вида транспорта.

Мероприятие прошло в рамках посещения Путиным Северного речного вокзала Москвы.

Как отметили в пресс-службе Кремля, новый вид городского транспорта свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной. Его продолжительность составляет 6,5 км.