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Путин дал старт движению электрических речных трамваев в Москве
Президент России Владимир Путин в режиме ВКС принял участие в запуске регулярного движения электрических речных трамваев в Москве. В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин.
«В добрый час, в добрый путь! Поздравляю вас с этим событием, разрешаю, вперед!» — объявил глава государства, одобрив запуск первого рейса этого вида транспорта.
Мероприятие прошло в рамках посещения Путиным Северного речного вокзала Москвы.
Как отметили в пресс-службе Кремля, новый вид городского транспорта свяжет Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной. Его продолжительность составляет 6,5 км.
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