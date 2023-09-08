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Общество 8 сентября 2023 21:47

Путин дал совет по выбору жены для молодого ученого из Сарова

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Путин дал совет по выбору жены для молодого ученого из Сарова
Фото: kremlin.ru

На встрече Президента России Владимира Путина с молодыми учеными-ядерщиками в Сарове один из участников заявил, что вывел «формулу» идеальной будущей жены. По его мнению, интерес будущего мужа к науке сможет разделить только девушка-архитектор.

Ученый рассказывал о темной материи, когда Путин отметил, что его разработки во многом будут зависеть и от будущей жены. «Я не шучу. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка — что делать будете? Про нейтрино забудете», — заметил он.

На это молодой человек сказал, что открыл «формулу» идеальной будущей жены — она должна быть архитектором и мыслить образами.

Путин посоветовал ученому следовать примеру центра, в котором он работает, и не ограничивать себя стереотипами. «Вы тоже не ограничивайтесь стереотипами. Обязательно архитектор, и все! И уткнетесь там в стену в какую-то. Нужен человек, который мыслит образами, а это может быть человек самых разных профессий», — подчеркнул глава государства.

#Владимир Путин #ученый
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