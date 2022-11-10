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Политика
10 ноября 2022  10:27

Путин дал Шойгу и Мишустину четыре дня на обеспечение реальных потребностей военных

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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил России, они опубликованы на сайте Кремля. В частности, он поручил привести нормативы обеспеченности ВС РФ, воинских формирований в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции.

До 11 ноября Правительство РФ должно представить предложения по контролю за расходами на обеспечение спецоперации. Определить целевое задание по обеспечению нужд ВС РФ необходимо до 14 ноября. В этот же срок следует привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями, которые должны учитывать «интенсивность использования и износа материальных средств».

Помимо этого, Президент РФ поручил сформировать механизм оперативного обмена информацией между участвующими в СВО подразделениями и производителями вооружения – сделать это также необходимо в срок до 14 ноября.

Ответственными за исполнение поручений назначены глава Кабмина Михаил Мишустин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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