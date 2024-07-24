Путин дал ряд поручений по развитию кораблестроения для укрепления обороны РФ

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений касательно развития отечественного кораблестроения, которые позволят, в частности, укрепить оборону страны. Об этом передает ТАСС со ссылкой на помощника российского лидера Николая Патрушева.

«Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства», – рассказал собеседник.

По его словам, поручения учитывают быстро меняющуюся международную обстановку, развитие кораблестроительного комплекса планируется проводить в целях модернизации промпроизводства и обновления производственно-технологической базы.

Патрушев также уточнил, что ряд поручений касается укрепления кадрового потенциала отрасли и поддержки профильных образовательных учреждений.