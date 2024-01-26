Путин дал разрешение на начало строительства 5-го атомного ледокола «Ленинград»

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге дал разрешение на начало строительства пятого атомного ледокола «Ленинград». Церемония закладки прошла на верфи «Балтийского завода», передает РИА Новости.

В мероприятии такжи приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По команде главы государства они отвертками докрутили болты, фиксирующие закладную доску на первой секции будущего ледокола, названного в память о подвиге города-героя, о его защитниках и жителях.

Атомные ледоколы проекта 22220 на сегодня являются самыми большими и мощными в мире. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тыс. тонн. Ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до 3 метров, таким образом обеспечивая круглогодичную навигацию в западном районе Арктики.