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Путин дал разрешение на начало строительства 5-го атомного ледокола «Ленинград»
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге дал разрешение на начало строительства пятого атомного ледокола «Ленинград». Церемония закладки прошла на верфи «Балтийского завода», передает РИА Новости.
В мероприятии такжи приняли участие глава Росатома Алексей Лихачев, глава ВТБ Андрей Костин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
По команде главы государства они отвертками докрутили болты, фиксирующие закладную доску на первой секции будущего ледокола, названного в память о подвиге города-героя, о его защитниках и жителях.
Атомные ледоколы проекта 22220 на сегодня являются самыми большими и мощными в мире. Их длина составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тыс. тонн. Ледоколы смогут проводить караваны судов в условиях Арктики, пробивая лед толщиной до 3 метров, таким образом обеспечивая круглогодичную навигацию в западном районе Арктики.
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