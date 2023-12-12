Путин дал право приоритетного трудоустройства участникам СВО и их семьям

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Президент России Владимир Путин подписал обновленный базовый закон «О занятости населения РФ». Одним из пунктов в документе предлагается в приоритетном порядке обеспечивать трудоустройство военнослужащим по контракту, добровольным участникам специальной военной операции, мобилизованным, а также членам их семей.

«11) Содействие приоритетному трудоустройству граждан, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации или военной службы по контракту, <…> либо у которых прекратилось действие заключенного ими контракта о нахождении в добровольческом формировании <…>, а также граждан, относящихся к членам их семей <…>», — сказано в тексте документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

В новой редакции закона также выделяется категория «занятых граждан» и вводится новое определение лиц, которые сталкиваются с трудностями в поиске работы.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого, 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.