Путин дал поручения по ликвидации последствий паводка в регионах России

Президент РФ Владимир Путин дал поручения по ликвидации последствий паводка в российских регионах, предусматривающие федеральную поддержку. Документ опубликован на сайте Кремля.

Глава государства поручил Правительству РФ за счет средств федерального бюджета помочь Курганской, Оренбургской и Тюменской областям в ликвидации последствий паводка.

Также Владимир Путин рекомендовал предоставить пострадавшим во время паводка оплачиваемые выходные дни и (или) отпуск без сохранения зарплаты для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности.

