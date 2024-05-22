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Путин дал поручения по ликвидации последствий паводка в регионах России
Президент РФ Владимир Путин дал поручения по ликвидации последствий паводка в российских регионах, предусматривающие федеральную поддержку. Документ опубликован на сайте Кремля.
Глава государства поручил Правительству РФ за счет средств федерального бюджета помочь Курганской, Оренбургской и Тюменской областям в ликвидации последствий паводка.
Также Владимир Путин рекомендовал предоставить пострадавшим во время паводка оплачиваемые выходные дни и (или) отпуск без сохранения зарплаты для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности.
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