Политика 22 декабря 2025 11:18

Путин дал поручения по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. Об этом сообщает «РИА Новости».

В частности, Путин распорядился представить проект указа о проведении в 2026 году Года единства народов России и разработать программу этнографического изучения русского народа.

Кроме того, Президент поручил создать план мероприятий по реализации стратегии национальной политики и сформировать правительственную комиссию по этим вопросам. Он также дал указания подготовить меры против негативного иностранного влияния на национальную политику.

Путин поддержал проведение музыкального проекта «Звук Евразии», Международного Екатерининского форума и фестиваля «КТ.Док: Время наших героев». Помимо этого, он поручил ускорить подготовку законопроекта о национально-культурных объединениях и разработать идеи по совершенствованию исследований межнациональных отношений.

#межнациональные отношения #Владимир Путин
