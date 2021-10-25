Путин дал поручение обеспечить контроль за качеством продуктов питания

Президент России Владимир Путин поручил утвердить рекомендации по контролю за соответствием качества продуктов стандартам и техническим регламентам, чтобы обеспечить население качественным питанием. Соответствующее поручение было опубликовано в перечне на сайте Кремля.

«Для обеспечения населения качественными продуктами питания Правительству РФ завершить создание системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции посредством формирования комплексного механизма ее прослеживаемости на основе имеющихся государственных информационных систем, обеспечив ... утверждение рекомендаций по осуществлению производственного контроля за соответствием изготовленной продукции стандартам, техническим регламентам и условиям», — говорится в поручении Президента.

Первый доклад о выполнении поставленной задачи должен быть готов до 1 апреля 2022 года и далее предоставляться российскому лидеру раз в полгода. Ответственным назначен Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.