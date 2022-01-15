Путин дал поручение о доработке закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину и парламентариям доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения до 30 января таким образом, чтоб он учитывал права граждан, сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству совместно с палатами Федерального собрания и при участии объединений работодателей и представителей общественности обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357–8 <...>, обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», — говорится в тексте поручения главы государства.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На сегодняшний день соблюдение санитарно-эпидемиологических норм играет важную роль в благополучии россиян на фоне распрастранения коронавируса.

Во многих регионах ужесточаются антиковидные ограничения.

Ранее Кабмин совместно с партией «Единая Россия» приняли решение отложить второе чтение законопроекта о ковид-сертификатах в Госдуме из-за сложившейся сегодня эпидситуации.

Напомним, Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и проезда в транспорте. Второй законопроект позднее был снят с рассмотрения со ссылкой на то, что он очень сложен в реализации и требует доработки.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Президент России Владимир Путин с самого начала заявлял, что законопроект будет принят только в том случае, если он сможет гарантировать соблюдение прав и интересов всех граждан.

Законопроект о введении в общественных местах системы QR-кодов был принят Государственной Думой ФС РФ в первом чтении.