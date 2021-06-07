Путин дал поручение до 1 июля проработать вопрос переноса переписи населения на октябрь

Вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь необходимо проработать до 1 июля. Такое поручение Президент России Владимир Путин дал Правительству страны.

Согласно информации на сайте Кремя, Кабмин должен рассмотреть вопрос совместно с рядом ведомств — МВД, МЧС, Минобороны, Минюстом, ФСБ, Росгвардией, органами исполнительной власти и др.

В феврале этого года из-за напряженной эпидситуации Правительство РФ приняло решение перенести Всероссийскую перепись населения с апреля на сентябрь. Изначально основной этап должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года, но его перенесли на весну 2021-го.