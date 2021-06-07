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7 июня 2021  16:20

Путин дал поручение до 1 июля проработать вопрос переноса переписи населения на октябрь

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Вопрос переноса сроков проведения Всероссийской переписи населения на октябрь необходимо проработать до 1 июля. Такое поручение Президент России Владимир Путин дал Правительству страны.  

Согласно информации на сайте Кремя, Кабмин должен рассмотреть вопрос совместно с рядом ведомств — МВД, МЧС, Минобороны, Минюстом, ФСБ, Росгвардией, органами исполнительной власти и др.

В феврале этого года из-за напряженной эпидситуации Правительство РФ приняло решение перенести Всероссийскую перепись населения с апреля на сентябрь. Изначально основной этап должен был пройти с 1 по 31 октября 2020 года, но его перенесли на весну 2021-го.

#перепись населения #владимир путин
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