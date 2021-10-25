Путин дал поручение актуализировать рекомендации по нормам потребления продуктов

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу Правительству страны и Российской академии наук актуализировать рекомендации по нормам потребления продуктов до 1 января 2022 года. Это следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с Российской академией наук обеспечить актуализацию и взаимоувязку с учетом текущей возрастно-половой структуры и структуры профессиональной занятости населения норм физиологических потребностей в энергии и веществах, а также перечня рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов», — говорится в документе.

Ответственными за исполнение этого поручения назначены Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент РАН Александр Сергеев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти регулярно проводят мониторинг цен на продукты питания, о чем сообщало ИА «Татар-информ».