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Путин дал первые поручения после теракта на Крымском мосту
Президент РФ Владимир Путин принял доклады об атаке на Крымский мост и сделал первые распоряжения по ситуации. О теракте ему доложили вице-премьер Марат Хуснуллин, руководитель ФСБ Александр Бортников, министр транспорта Виталий Савельев и глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент дал поручение об организации работы транспорта на крымском направлении, обеспечении помощи», – цитируют Пескова «Известия».
Президент также поручил организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ.
По словам Пескова, в регион сегодня вылетает Хуснуллин, который после ознакомления на месте с ситуацией Президента будет ожидать визита к 19.00 по ВКС.
Напомним, сегодня ночью два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. В результате происшествия погибли двое человек и пострадал ребенок. Как ранее сообщил «Татар-информ», СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием. В МИДе РФ обвинили в причастности к ЧП британские и американские спецслужбы.
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