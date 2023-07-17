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Руc Тат
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Политика 17 июля 2023 12:07

Путин дал первые поручения после теракта на Крымском мосту

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Президент РФ Владимир Путин принял доклады об атаке на Крымский мост и сделал первые распоряжения по ситуации. О теракте ему доложили вице-премьер Марат Хуснуллин, руководитель ФСБ Александр Бортников, министр транспорта Виталий Савельев и глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент дал поручение об организации работы транспорта на крымском направлении, обеспечении помощи», – цитируют Пескова «Известия».

Президент также поручил организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ.

По словам Пескова, в регион сегодня вылетает Хуснуллин, который после ознакомления на месте с ситуацией Президента будет ожидать визита к 19.00 по ВКС.

Напомним, сегодня ночью два украинских беспилотника атаковали Крымский мост. В результате происшествия погибли двое человек и пострадал ребенок. Как ранее сообщил «Татар-информ», СК РФ возбудил уголовное дело в связи с происшествием. В МИДе РФ обвинили в причастности к ЧП британские и американские спецслужбы.

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