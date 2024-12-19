Путин дал оценку работе Правительства РФ

Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой ежегодной пресс-конференцией, заявил, что Правительство РФ работает удовлетворительно, эффективно и очень многое делает для будущего страны.

«О будущем нужно думать всегда! Даже в самые тяжелые времена, во времена Великой Отечественной войны, мы думали о будущем. И, как выяснилось потом, правильно делали. Наше Правительство тоже думает о будущем, формулирует задачи, национальные цели развития и проекты. Это прекрасно», — дал свою оценку Путин.

Кроме того, глава государства заметил, что неплохо было бы поработать в отраслевом плане, подумать о развитии отдельных отраслей производства (в частности, товаров широкого спроса). Помимо этого, Путин указал на необходимость принятия своевременных решений.

«Рост цен — это вещь неприятная и плохая. Но, сохраняя макроэкономические показатели, надеюсь, что мы с этим справимся», — добавил Президент РФ.