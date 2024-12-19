Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин дал оценку работе Правительства РФ
Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с большой ежегодной пресс-конференцией, заявил, что Правительство РФ работает удовлетворительно, эффективно и очень многое делает для будущего страны.
«О будущем нужно думать всегда! Даже в самые тяжелые времена, во времена Великой Отечественной войны, мы думали о будущем. И, как выяснилось потом, правильно делали. Наше Правительство тоже думает о будущем, формулирует задачи, национальные цели развития и проекты. Это прекрасно», — дал свою оценку Путин.
Кроме того, глава государства заметил, что неплохо было бы поработать в отраслевом плане, подумать о развитии отдельных отраслей производства (в частности, товаров широкого спроса). Помимо этого, Путин указал на необходимость принятия своевременных решений.
«Рост цен — это вещь неприятная и плохая. Но, сохраняя макроэкономические показатели, надеюсь, что мы с этим справимся», — добавил Президент РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»