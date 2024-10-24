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Общество 24 октября 2024 18:33

Президент РФ: Число участников саммита наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС

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Участниками саммита БРИКС в Казани стали представители делегаций 35 государств и шести международных организаций. Такое количество участников наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, заявил сегодня Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Казани.

«Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику», - подчеркнул он.

Путин заметил, что у каждого из этих государств свой путь развития, свои модели экономического роста, богатая история и культура.

#саммит БРИКС #Владимир Путин #участники
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