Президент РФ: Число участников саммита наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС

Участниками саммита БРИКС в Казани стали представители делегаций 35 государств и шести международных организаций. Такое количество участников наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, заявил сегодня Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Казани.

«Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику», - подчеркнул он.

Путин заметил, что у каждого из этих государств свой путь развития, свои модели экономического роста, богатая история и культура.