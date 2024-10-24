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Президент РФ: Число участников саммита наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС
Участниками саммита БРИКС в Казани стали представители делегаций 35 государств и шести международных организаций. Такое количество участников наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, заявил сегодня Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Казани.
«Такая широкая представительность наглядно говорит об авторитете и роли БРИКС, растущем интересе к взаимодействию с нами со стороны государств, на деле проводящих подлинно независимую, суверенную политику», - подчеркнул он.
Путин заметил, что у каждого из этих государств свой путь развития, свои модели экономического роста, богатая история и культура.
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