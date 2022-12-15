Путин: Цены на товары в России начиная с мая практически не изменились

После 24 февраля коллективный Запад обрушился на Россию с экономической войной, но несмотря на это уже в третьем квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала. Об этом Президент Владимир Путин сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Уровень цен в России — после серьёзного всплеска в марте-апреле — начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира», — подчеркнул глава государства.