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Экономика
15 декабря 2022  15:56

Путин: Цены на товары в России начиная с мая практически не изменились

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После 24 февраля коллективный Запад обрушился на Россию с экономической войной, но несмотря на это уже в третьем квартале экономическая динамика продемонстрировала небольшой рост после минимальных значений второго квартала. Об этом Президент Владимир Путин сказал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Уровень цен в России — после серьёзного всплеска в марте-апреле — начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира», — подчеркнул глава государства.

#Владимир Путин
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